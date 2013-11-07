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الصقر يدعم قائمة الزمالك في نهائي كأس مصر

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الصقر يدعم قائمة الزمالك في نهائي كأس مصر الصقر يدعم قائمة الزمالك في نهائي كأس مصر

قرر حلمي طولان المدير الفني لفريق الزمالك ضم أحمد حسن لاعب وسطه وعميد لاعبي العالم إلى قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة في نهائي كأس .

وظل لاعب الأهلي السابق بعيدا عن المشاركة مع الفريق الأبيض منذ تولي طولان القيادة الفنية.

وتقام المباراة يوم السبت في تمام الثانية والنصف ظهرا على ملعب الجونة.

ويسعى الفارس الأبيض للتتويج باللقب، خاصة وأن الفريق ل يفز ببطولة منذ الحصول على لقب كأس مصر 2008.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد – جنش.

الدفاع: حازم إمام – أحمد سمير – حمادة طلبة – صلاح سليمان – هاني سعيد – محمد عبد الشافي.

الوسط: عمرو جابر - قطة – أحمد توفيق - أحمد حسن – نور السيد – أحمد عيد – مؤمن زكريا – شيكابالا – محمد إبراهيم.

الهجوم: جعفر – أحمد علي.

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