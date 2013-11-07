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«زعزوع»: بث مباشر للمناطق السياحية على الإنترنت.. ومصر خسرت الكثير من «النيلية»

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«زعزوع»: بث مباشر للمناطق السياحية على الإنترنت.. ومصر خسرت الكثير من «النيلية» «زعزوع»: بث مباشر للمناطق السياحية على الإنترنت.. ومصر خسرت الكثير من «النيلية»

قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن السياحة المصرية خسرت الكثير من حركة السياحة التي كانت تتوجه إلى السياحة النيلية والثقافية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لاستعادة وتنشيط هذا النوع من السياحة مرة ثانية.

وأضاف «زعزوع» الذي يترأس الوفد المصري المشارك في بورصة لندن للسياحة، الخميس، أنه على الرغم من وضع السياحة الثقافية والنيلية في ، إلا أن الاستثمارات في القطاع السياحي مازالت جاذبة بقوة، ومن أكثر دول المنطقة جذبًا للاستثمار.

وأوضح أن وزارة السياحة قامت مؤخرًا بإطلاق بث مباشر للمناطق السياحية والحياة الطبيعية في تلك المناطق وكيف يمارس السياح حياتهم بشكل طبيعي عبر موقع على الإنترنت على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى توفيره كتطبيق على أجهزة التليفون المحمول، مشيرًا إلى أن الحياة في سيناء طبيعية تمامًا، وأن السياح يمارسون نشاطهم بصورة طبيعية ويستمتعون بإجازاتهم تمامًا.

وانتقد «زعزوع» تركيز وسائل الإعلام على المشاهد الخاطئة والسلبية في الشارع المصري، وتضخيمها وعدم عرضها بحيادية وبعضها لأهداف سلبية لتضخيم صورة المشاكل في مصر، مشيرًا إلى أن جميع السياح في مصر بصفة عامة وفي سيناء والبحر الأحمر بصفة خاصة يتمتعون بالأمان الكامل، حسب قوله.

وطالب وزير السياحة إنجلترا برفع الضرائب المفروضة على المسافرين إلى مصر مجددًا، كما طالب البريطانية بإعادة النظر في هذه الضريبة التي وصفها بـ«المجحفة» في هذا التوقيت.

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