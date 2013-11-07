نص تعديل القرار الوزاري الخاص بنظام «الثانوية العامة»

نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، تعديل القرار الوزاري رقم 274 لسنة 2012 الخاص بنظام الثانوية العامة الجديد، بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثاني الثانوي، والذي تم تعديله بالقرار الوزاري رقم 324 لسنة 2013، الذي أقره الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم.

وجاء نص القرار كالتالي:

المادة الأولى: يُلغى القرار الوزاري رقم 235 بتاريخ 3 /7 /2012 الخاص بتعديل القرار الوزاري رقم 274 لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثاني الثانوي العام.

المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 274 لسنة 2012 النص التالي: يجوز للطالب الذي اختار إحدى الشعبتين التحويل إلى الأخرى، قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفي حالة رسوب الطالب في نهاية العام يحق له التحويل إلى إحدى الشعبتين.

المادة الثالثة: يُستبدل بنص المادة 13 من القرار الوزاري رقم 274 لسنة 2012، النص التالي: يعقد المرشد التعليمي بكل مدرسة لقاءات مع الطلاب أثناء الفصل الدراسي الثاني لتعريفهم بالتخصصات العلمية التي تنقسم إلى «مجموعة علمي علوم، مجموعة علمي رياضة»، والتخصص الأدبي ومساعدتهم على الاختيار، ويتم توزيع استمارة اختيار التخصص على الطلاب وجمعها قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.