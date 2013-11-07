ميّزي بين الفيلر والبوتوكس وتعرفي على جديد الحقن

تعرّفي في هذا الموضوع إلى جديد الحقن التجميليّة، وميّزي الفرق بين حقن البوتوكس والفيلر:

حقن البوتوكس والفيلر:

الأهمّ في موضوع الحقن والتجميل هو التأكّد من صحّة المستحضر، نظراً إلى الغشّ المستشري. وللتأكد من جودة البوتوكس، يجب أن يكون مختوماً بعلامة Fda، ما يعني موافقة وزارة الصحة الأمريكيّة عليه. وعلى المرأة ألا تقبل أيضاً الخضوع لإبرة بوتوكس أو فيلر، وهي تجهل نوعها أو مصدرها.

الفرق بين البوتوكس والفيلر:

البوتوكس مادة تُسبّب ارتخاء العضل، وتزيل التجاعيد، وتستخدم لحقن الجبين، ومحيط العينين، ومحيط الفم. ويمكن تجديد الحقن بعد 9 أشهر، وإن كان استعمال البوتوكس مشروط بالتقدّم في السن.

الفيلر: لا عمر محدداً لاستعمال هذا المستحضر. يُستعمل لتعبئة الفراغات في الوجه، مثل الشفاه، الخدود، الجبين....

جديد الحقن:

للمرأة، التي تحتاج إلى عمليات تجميليّة، وتريد أن تحافظ على طبيعة شكلها ومظهرها، ننصحها باللجوء إلى:

ميزو فيلينغ :Meso Felling عبارة عن حقنة تحتوي على أسيد هاليرونيك وفيتامينات، مع تقنيّة تشدّ الجلد، فتظهر البشرة مشرقة ومشدودة.

بلازما ريتش بلاتلتPlatelet-Rich Plasma : تقوم هذه التقنية على سحب دمٍ من المريض، ثمّ فصله عن الدهون والماء، ثمّ إعادة الحقن في خلايا البشرة، ما يزيد من نضارتها وإشراقها.

أوزون ثيرابي Ozone Therapy: هي تقنيّة جديدة تقوم على زيادة مفعول تقنيّة بلازما ريتش بلاتلت Platelet-Rich Plasma عشر مرات.

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