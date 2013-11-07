نقيب العلميين يؤكد إخطار جميع أعضاء النقابة بتفاصيل أول مشروع للتكافل الاجتماعي

صرح الدكتور محمد فهمى طلبة نقيب العلميين بأنه بدأ إخطار جميع أعضاء النقابة بتفاصيل مشروع التكافل لتحقيق السلام الاجتماعى بين الاعضاء وجدواها الاقتصادية والذى تنفذه النقابة للمرة الاولى حيث سيتم تفعيله اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر الحالى تطبيقه اختياريا وذلك بعد أن تم استكمال كافة البيانات الخاصة بالحكم الشرعى بإجازة هذا المشروع.

وقال فى تصريح له اليوم إن المشروع يهدف الى رفع المستوى المادى من اعضاء النقابة عند بلوغهم سن التقاعد وهو عبارة عن منظومة يشارك فيها اعضاء النقابة بمبالغ تسدد شعريا على ان يحصل المشترك عند بلوغه سن المعاش على مكافأة جيدة تكفل له الحياه الكريمة.

وأضاف انه سيتم تنفيذ المشروع فى إطار علمى بالاستعانة بخبير لضمان عدم وجود مخاطر وتحقيق عائد استثمار مغزى للراغبين فى الاشتراك فيه، موضحا ان مبلغ التكافل يصرف للعضو المشترك فى حالات بقائه على قيد الحياه عند سن الستين أو الخامسة والستين للاعضاء الذين يتجاوز اعمارهم 55 عاما أو وفاة العضو خلال مدة التامين او حالة العجزالكلى المستديم أو الجزئى للعضو والذى يترتب عليه انتهاء خدمته خلال فترة التامين.

وأشار الى ان النقابة تيسر على اعضائها عملية الاشتراك فى هذا المشروع حيث لايتطلب ذلك سوى سداد اشتراك النقابة حتى السنة الحالية وملء استمارة الاشتراك مرفقه بصورة لبطاقة الرقم القومى ثم يختار العضو قصة تأمين الراغب فى الانضمام اليه .

من جانبه اشار الدكتور اسامة يحيى امين عام النقابة الى ان المكافأة التى يحصل عليها العضو عند استحقاقه لها تتراوح مابين ( 25 – 50 الف و 75 – 100 الف جنيه) وذلك طبقا لمدة التأمين وسن المشترى بالاضافة الى الشريحة الراغب فى الانضمام اليها ، مناشدا اعضاء النقابة بالاشتراك فى صندوق التكافل لضمان استمرارية المشروع وزيادة المبالغ المالية مستقبلا والتى سيحصل عليها العضو فى نهاية الخدمة.

وقال إن النقابة وضعت جدولا حددت فيه سن المشتركين من 20 الى 60 عاما ومدة التأمين مسلسلة تسلسلا تنازليا من 40 الى 5 سنوات بالاضافة الى قسط الاشتراك بالنسبة لكل فئة عمرية ومدة تأمينها وقيمة القسط الذى ستدفعه.

أ ش أ