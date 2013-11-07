علاقة سرية مع عارض صغير تفضح Lindsay Lohan

تبين أنّ النجمة العالمية Lindsay Lohan تعيش علاقة سرية مع عارض أزياء في Ralph Lauren، يبلغ من العمر 18 عاماَ.

وبعد أن أشيع أن Lindsay Lohan البالغة من العمر 27 عاماً تواعد عارض الأزياء Morgan O’Connor، الذي يصغرها بتسعة أعوام، تبين أنه في علاقة جدية مع فتاة أخرى فيما كانت Lindsay تواعده سراً لعدة أشهر.

وقد ذكر موقع " RadarOnline" أنّ الشاب Morgan كان على علاقة جدية بحبيبته Chiara DiGiallorenzo عندما بدأ يواعد Lohan، التي سبق وارتبط اسمها باسم منتج الأفلام الأمريكية السعودي محمد التركي.

وعندما قررت Chiara أن تفاجئ حبيبها بزيارة إلى منزله، وجدت على هاتفه رسالة من Lohan، كتبت فيها "لا أريد أن أبتعد عنك...أرجوك لا تقبّل غيري"، حسب ما ذكر موقع " dailymail".

يذكر أنه عندما غضبت الشابة من حبيبها، قرّر وضع حدّ لعلاقته بالنجمة، وأرسل إليها رسالة كتب فيها: "لا أستطيع أن أراك بعد اليوم، أنا في علاقة جدية، وأحب حبيبتي كثيراً، وأشعر بالندم لأني كنت على علاقة معك، فأنت لا شيء، والعالم كله يعرف ذلك. لا أريد أن أراك أبداً".