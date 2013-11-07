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"استفزيني" جديد كاظم الساهر قريباً

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"استفزيني" جديد كاظم الساهر قريباً "استفزيني" جديد كاظم الساهر قريباً

أهدى فنَّان العرب محمد عبده لحناً موسيقياً للفنَّانة كارمن سليمان لقصيدة "إخباري" من كلمات الشَّاعر السعوديّ عبد اللطيف بن عبدالله آل الشيخ.
وقال آل الشيخ لـ"سيِّدتي نت": "إنَّ هذا العمل خصينا به الفنَّانة كارمن سليمان، إيماناً منَّا بموهبتها الكبيرة، وكان العمل بمثابة هديَّة منِّي ومن فنَّان العرب لها، تقديراً لهذه الفنَّانة التي بدأت في شقّ طريقها، وسيرى العمل النور من خلال كليب من إخراج فادي حداد في الأيام القليلة المقبلة"، موضِّحاً أنَّ هناك تعاوناً ثانياً له مع الفنَّانة كارمن سليمان من ألحان الفنَّان عبدالله القعود.
وكشف آل الشيخ عن مفاجأته من خلال العمل المشترك بينه وبين قيصر الأغنية العربيَّة الفنَّان كاظم الساهر الذي توّج التعاون بينهما وبين الملحِّن ناصر الصالح بأغنية "استفزيني" التي ستطرح قريباً.
من ناحية أخرى، أشار آل الشيخ إلى تعاونه مع الفنَّانة أنغام وسيطرح في ألبومها الخليجيّ المقبل، وقال: "هذا العمل الأوَّل بيني وبينها، وتشرّفت بغنائها للخليجي، وأتمنَّى أن أكون قد وفِّقت بتقديم عمل للفنَّانة أنغام يتناسب مع مكانتها الفنيَّة الراقية".

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سيدتي

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