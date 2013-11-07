Selena Gomez تنشر صورتها وهي طفلة على "Instagram"

مما لا شك فيه أن تجربة Selena Gomez مع حبيبها السابق، Justin Bieber، الذي يستمر في إحراج نفسه مع الصحافة، كانت شيقة ومثيرة.

ورغم أنه كان من المتوقع أن تؤثر هذه العلاقة سلباً في حياة Gomez، إلا أنها اختارت عكس ذلك تماماً، وأكملت حياتها باندفاع ونجاح.

والدليل على ذلك، أنّ الفنانة العالمية نشرت على" Instagram " صورة تجمعها بصديقة الطفولة Priscilla DeLeon، وكتبت عليها أكبر تعليق ممكن أن تقرأه على "Instagram"، عن طفولتها، مهنتها وأحلامها وعن صديقتها، حسب ما ذكر موقع "Mirror" البريطاني.

وقد كتبت Gomez: " @pmdeleon22 وأنا عندما كنا صغاراً، ورسمة الديناصور على كنزة Priscilla . كان البرنامج الذي جعلني أحصل على أول وظيفة أوصلتني لما أنا عليه الآن".

وتابعت Selena Gomez : "وجودي الأن في المنزل يذكرني أنّ كلّ إنسان باستطاعته أن يحقق أحلامه، ولا يهمّ من أنت، ومن أين أنت، وماذا تريد أن تفعل في الحياة...المهم أن لا تستسلم".

وختمت Gomez بشكر كلّ من آمن بها قائلة أحبكم جميعاً.

يذكر أنّ Selena Gomez كانت قد صرّحت للإعلامي Ryan Seacrest أنّها جاهزة للدخول في علاقة جديدة. لكنها فتاة تقليدية، تنتظر الشخص المناسب الجريء كي يطلب منها ذلك، لا أن تبادر هي بالطلب".