ما الذي يجمع هيفا وهبي وحبيب Jennifer Lopez

قام حبيب الفنانة العالمية Jennifer Lopez، الراقص Casper Smart، بمتابعة النجمة اللبنانية هيفا وهبي على "تويتر"، فما كان منها إلا أن فعلت المثل وتابعته بدورها.

وقد أصبح Casper بذلك واحداً من الـ مليون و294 ألف و795 followers (حتى الآن) للنجمة هيفا وهبي، وضمن الـ28 فقط الذين تتابعهم هي على موقع "تويتر".

هذه الخطوة جاءت بعد أن حازت الفنانة هيفا على لقب ثالث أجمل امرأة في العالم، حسب استفتاءٍ أجرته مجلة "ELLE" الأمريكية.

يُذكر أنّ حبيب Jennifer Lopez المعروف بـ "BEAU Casper SMART" هو من أهمّ الراقصين في العالم، ويُشرف على تصميم أهمّ اللّوحات الراقصة لأبرز نجوم العالم، مثل Eminem، JLO، Beyoncé وغيرهم، إضافة إلى إشرافه على برامج ضخمة، من أمثال American Idol، X-Factor،Grammys. فهل ستقف علاقة هيفاء و Casper عند حدّ تويتر؟ أم أننا سنشهد تعاوناً بينهما؟