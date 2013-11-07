لماذا غضب الصحافيون من أصالة في مهرجان "الموسيقى العربية"؟

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية الدورة 22 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم في الأوبرا وأحيته النجمة السورية أصالة والنجم المصري أحمد سعد.

ظهور أحمد سعد كان مفاجأة للجميع خاصة بعد غيابه الطويل عن الساحة الفنية نتيجة المرض، والعديد من الأزمات التي تعرّض لها مؤخراّ، إلا أنّ سعد بدا متألقاً وشارك أصالة الغناء وأبهر الحاضرين.

أصالة أيضاً قدّمت مجموعة رائعة من أغنياتها، إلا أن سلوكها مع مراسلي القنوات الفضائية أصابهم جميعاً بالغضب الشديد منها ومن شقيقها أنس.

المشكلة بدأت عندما حضرت أصالة ورفضت التسجيل قبل بداية الحفل، وقالت لمراسلي القنوات "لن أسجّل إلا بعد أن أرى كيف سيكون مزاجي بعد انتهاء الحفل"، ما اضطر الجميع للانتظار حتى النهاية، ليفاجأوا بأصالة وقد رفضت التسجيل معهم جميعاً، باستثناء قناة "المحور"، وهذا ما أكده وردّده أيضاً شقيقها أنس، ما دفع أغضب المراسلين الذين أعربوا عن غضبهم من تصرفها ولكن من دون فائدة.

وعندما حاولوا الاستعانة بالعاملين في الأوبرا والمشرفين على المهرجان، رفضوا التدخّل وقالو إنّ أصالة هي التي اختارت قناة "المحور" بنفسها.

يشار إلى أنّ فعاليات المهرجان بدأت بالوقوف دقيقة صمت على روح الدكتورة رتيبة الحفني، رئيسة دار الاوبرا السابقة، وتم إهداء الدورة إلى روحها كما تم تكريمها، كما احتفى المهرجان أيضاً بالفنان الكبير وديع الصافي الذي غادرنا قبل أيام، وقامت دكتورة إيناس عبد الدايم بتكريم العديد من رواد الموسيقى في مصر.

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