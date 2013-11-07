2.3 مليون جنيه لاستكمال منظومة التطوير والتجميل بمركز قوص بقنا

صرح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أنه تم تخصيص 400 ألف جنيه للبدء فى تنفيذ خطة الاستهداف الجغرافى بقريتى جراجوس والكلالسة بتركيب محول و4 أعمدة و4 برج هيكلى لكل قرية بمركز ومدينة قوص وتم توصيل التيار الكهربائي لعمارات سكنية بحجازة قبلى بتكلفة 197الف جنيه وتركيب محولات وأعمدة وأكشاك بقيمة 432 ألف جنيه بقرية الشعرانى وحجازة قبلى بقوص وتم ترحيل كشك كهربائى من أمام مكتب بريد العليقات بتكلفة 13 ألف و500 جنيه ومبلغ 80 ألف جنيه لاحلال وتجديد موصلات نجع البرج بالمقربية بطول 16 كم .

كما تم إعتماد مبلغ 435 ألف جنيه لاستكمال خط مياه حجازة قبلى بمواسير بلاستيك قطر 12 بوصة بطول 3 كم وتم البدء فى أعمال حفر الخزان بحجازة قبلى بتكلفة 10 آلاف جنيه وتنفيذ 800 م مواسير 4 بوصة ( معونة أمريكية ) لقرية جراجوس والكلالسة بتكلفة 56 ألف جنيه، مضيفا أنه تم إعتماد مبلغ 340 ألف جنيه للانتهاء من صيانة مدرستى العيايشة الإعدادية والثانوية الصناعية بمدينة قوص وتنفيذ أعمال توسع بمدارس الجمالية الابتدائية و حاجر خزام الابتدائية و قوص التجريبية بحجازة وفي اطار الاهتمام بالصحة فقد تم بناء أسوار للمقابر واستكمال الدور الاول علوى بمبنى الاسعاف بخزام بتكلفة 55 ألف جنيه ،وكذلك بناء واستكمال مساجد بمبلغ 290 ألف جنيه بالاضافة إلى 20 ألف جنيه خصصت لرش مبيدات للمحاصيل الزراعية بدائرة المركز .