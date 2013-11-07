مقتل وإصابة 8 من عناصر الجيش إثر تفجير انتحاري غربي محافظة الأنبار

أفاد مصدر أمني بمحافظة الأنبار اليوم الخميس بأن 8 من عناصرالجيش سقطوا بين قتيل وجريح، إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاريا، غربي محافظة الأنبار التي تقع على بعد نحو110 كم غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نسفة صباح اليوم الخميس مستهدفا نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في قضاء “عنه” غربي مدينة الرمادي مركز المحافظة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية .

وأضاف المصدر أن قوات الأمن سارعت إلى مكان الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

وتشهد محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادي منذ فترة موجة من أعمال العنف تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية التي تقوم هي أيضا بالعديد من العمليات الأمنية ضد المواقع التي يعتقد أنها تضم مسلحين تقتل وتعتقل خلالها العديد منهم .

أ ش أ