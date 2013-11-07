أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مدير جمعية استكشاف مصر يؤكد مقتل توت عنخ أمون

Google+ Print
مدير جمعية استكشاف مصر يؤكد مقتل توت عنخ أمون مدير جمعية استكشاف مصر يؤكد مقتل توت عنخ أمون

توت عنخ أمون _ أرشيفية

أكد عالم الآثار ومدير جمعية استكشاف ” كريس نونتون ”  أن الحاكم الفتي “توت عنخ أمون ”  لقي مصرعه في معركة، وبعد فحص المومياء أكد أن هناك  نتيجة تقول أن عجلة لعربة قتالية دعست الجهة اليسرى لجسم توت عنخ، وكسرت عظام الحوض وأضلاعه وعظام جمجمته ودهست قلبه حيث لقي حتفه فورًا .

ودرس نونتون تقارير أطباء شرعيين من معهد كاليفورنيا للطب الشرعي قاموا “بتشريح” مومياء الفرعون بواسطة الحاسوب وجهاز الأشعة السينية.

كانت مومياء رفات الفرعون توت عنخ موضعا للنقاش العلمي الطويل لسبب عدم وجود أي تسجيلات حول حياته.

من التوقعات الأكثر شهرة بالنسبة لنهاية حياته نجد الاغتيال والاختناق والإصابة بمرض تهشيم العظام، وكذلك مجموعة من الأمراض الناجمة عن سفاح القربى من أسلافه.

هذا وأظهرت نتائج التصوير المقطعي الإضافي الذي أجري مؤخرا أن توت عنخ آمون تعرض لكسر ساقه بينما أشارت تحاليل الحمض النووي أن الفرعون عانى من الملاريا، نقلًا عن روسيا اليوم .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط