مدير جمعية استكشاف مصر يؤكد مقتل توت عنخ أمون

أكد عالم الآثار ومدير جمعية استكشاف مصر ” كريس نونتون ” أن الحاكم الفتي “توت عنخ أمون ” لقي مصرعه في معركة، وبعد فحص المومياء أكد أن هناك نتيجة تقول أن عجلة لعربة قتالية دعست الجهة اليسرى لجسم توت عنخ، وكسرت عظام الحوض وأضلاعه وعظام جمجمته ودهست قلبه حيث لقي حتفه فورًا .

ودرس نونتون تقارير أطباء شرعيين من معهد كاليفورنيا للطب الشرعي قاموا “بتشريح” مومياء الفرعون بواسطة الحاسوب وجهاز الأشعة السينية.

كانت مومياء رفات الفرعون توت عنخ موضعا للنقاش العلمي الطويل لسبب عدم وجود أي تسجيلات حول حياته.

من التوقعات الأكثر شهرة بالنسبة لنهاية حياته نجد الاغتيال والاختناق والإصابة بمرض تهشيم العظام، وكذلك مجموعة من الأمراض الناجمة عن سفاح القربى من أسلافه.

هذا وأظهرت نتائج التصوير المقطعي الإضافي الذي أجري مؤخرا أن توت عنخ آمون تعرض لكسر ساقه بينما أشارت تحاليل الحمض النووي أن الفرعون عانى من الملاريا، نقلًا عن روسيا اليوم .