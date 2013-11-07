صلاح مجبر على تحدي الكبار للاستمرار في دوري الأبطال

أهدر بازل فرصة سهلة لاحتلال وصافة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بالتعادل أمام ستيوا بوخارست.. ولكن مازال هناك فرصة لرؤية الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني لاعبا بطل سويسرا في دور الـ16 من البطولة.

ترتيب المجموعة الخامسة يتصدره تشيلسي برصيد تسع نقاط، ثم شالكة بست نقاط ويليهما بازل برصيد خمس نقاط وأخيرا ستيوا برصيد نقطتين.

ويتبقى مبارتين لبازل أمام تشيلسي في سويسرا ويقام يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، ويختتم بمواجهة شالكة في ألمانيا يوم 11 ديسمبر المقبل.

ويستعرض FilGoal.com احتمالات تأهل بازل للدور التالي ..

• منافس بازل الرئيسي على بطاقة التأهل الثانية سيكون شالكة نظرا لفارق النقاط، كما أن تشيلسي أنهى مواجهاته مع الفريق الألماني ذهابا وإيابا.

• سيكون بازل مضطرا على تحقيق نتائج إيجابية أمام تشيلسي ثم شالكة في الجولة الأخيرة الذي يتبقى له مواجهة سهلة مع ستيوا بوخارست في رومانيا.

• فوز شالكة على ستيوا يرفع رصيده للنقطة التاسعة، بينما في حالة خسارة بازل أمام تشيلسي يتأهل رسميا ممثلا إنجلترا وألمانيا عن المجموعة دون الانتظار للجولة الأخيرة.

• بينما في حالة فوز بازل على تشيلسي تشتعل المجموعة ويتحدد الفريقين المتأهلين عن المجموعة في الجولة الأخيرة.

• التعادل مع تشيلسي في سويسرا، تؤهل رسميا الزرق بينما يظل حتميا على بازل الفوز على شالكة بفارق هدفين لكي يتأهل على حسابه في الجولة الأخيرة طبقا لقاعدة المواجهات المباشرة. (بازل خسر من شالكة في سويسرا 1-0)

• فرصة بازل تظل موجودة في حالة تعثر شالكة في رومانيا بالتعادل أو الخسارة، ولكن يبقى الحسم بضرورة الفوز على ممثل ألمانيا في الجولة الأخيرة.