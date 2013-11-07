طارق سعد الدين: الأقصر اكتسبت أهمية خاصة في بورصة لندن للسياحة

قال محافظ الأقصر طارق سعد الدين إن تواجد مصر في كل المعارض الدولية أمر هام حتى ولو كان هناك حظر على السفر إلى مصر، مشيرًا إلى أن منظمي الرحلات الذين التقى بهم في بورصة لندن رفضوا إلغاء حجوزاتهم في الأقصر لشهر ديسمبر المقبل وهو مؤشر جيد وأعطى للمحافظة أهمية خاصة في بورصة لندن للسياحة.

وأضاف سعد الدين، في تصريحات صحفية، أنه عقد لقاءات مع كل شركات السياحة التي تنظم رحلات إلى الأقصر سواء الإنجليزية أو الألمانية ومن بينها شركة طيران “إف تي أي” الألمانية التي وصل منها 500 سائح على ثلاث طائرات إلى الأقصر بنسبة إشغال 80 في المائة للطائرة .

وأشار إلى أن الرحلة تستمر لمدة أسبوعين تتضمن الأقصر وطابا، مؤكدًا أن رفع الحظر من قبل إنجلترا سيساهم في تعافي السياحة المصرية تدريجيا وبخاصة الأقصر .

وقال إن أجندة احتفالات السياحة في الأقصر تتضمن العديد من المناسبات سواء الفنية أو الرياضية وهناك تنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة من أجل تلك المناسبات، مشيرًا إلى أن العائق الوحيد هو رفع الحظر من انجلترا .

وأضاف أن هناك ضغوطات من الشركات السياحية الانجليزية التي تقوم بممارسة كافة سبل الضغط على الحكومة البريطانية من أجل رفع الحظر وتساعد الحكومة المصرية من خلال السفير المصري في إنجلترا ووزير السياحة هشام زعزوع .

> وأشار إلى أن الاقصر تخلو تمامًا من أي تظاهرات أو فعاليات سياسية ولا يوجد أي مبرر لفرض الحظر وهناك إشارات إلى أن الأمر مجرد ضغط سياسي على مصر رغم نفي السفير البريطاني في مصر الذي التقاه قبل يومين من سفره إلى لندن للمشاركة في بورصة لندن.

وأكد أن كل العاملين في السياحة بالأقصر يتطلعون إلى إعادة الحركة السياحية لأنهم تأثروا تاثرًا بالغا ًمن توقف أو تراجع الحركة السياحية في الأقصر التي هي مصدر رزقهم الوحيد، مشيرًا إلى أن الصندوق الاجتماعي بالتعاون مع محافظة الأقصر سيقوم بعمل حملة توعية لأهالي الأقصر كيفية التعامل مع السائح بالإضافة إلى دعم الصندوق للمرشدين السياحيين وسائقي الحناطير والتاكسي.

وقال إنه سيكون هناك انتشار للكاميرات في الأقصر بتكلفة 28 مليون جنيه حيث تم نشر 150 كاميرا تغطي المناطق السياحية كافة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تركيبها خلال أشهر قليلة ويتم من خلالها مراقبة الاماكن السياحية وحمايتها وحماية السائح .

وتابع أن الأقصر تسعى لإطلاق قناة فضائية خاصة بالأقصر، كما تسعى المحافظة إلى التواجد على الإنترنت بصورة نشطة وإذاعة.

وأشار إلى أنه التقى وزير الطيران قبل وصوله إلى لندن من أجل الشركات اليابانية التي تطلب استمرار عمل خط أوزاكا الأقصر وطوكيو القاهرة وسيتم تحديد استمرار الخط طبقا للحجوزات ونسب الامتلاء بالطائرة .

وقال إن اليابانيين خفضوا درجة الحظر على السفر إلى مصر وهناك لجنة تفتيشية من اليابان ستقوم بالتفتيش على بعض النقاط من أجل تقييم الاوضاع الامنية والاطمئنان على الحالة الامنية فى الاقصر من أجل رفع الحظر تماما .

واستكمل المحافظ، أن هناك خبيرًا فرنسيًا قام بعمل تفتيش أمني على الأقصر وقام بكتابة تقرير هام ومتميز عن الحالة الأمنية في المحافظة حيث أكد أنها مطمئنة للغاية ولا يوجد ما يمثل خطرًا على السياح الفرنسيين .

وأشار إلى أن هناك عرض من شركة سمارت منخفضة التكاليف لتشجيع السياحة الداخلية وبخاصة الجامعات الخاصة وتكون في إجازة منتصف العام وتم تعميمها على كل شركات السياحة لترويجها .

وطالب محافظ الأقصر بإعادة تسيير القطارات إلى الأقصر وتأمين الطريق البري الغردقة الأقصر، كما طالب بالربط بين مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم مع الأقصر وهي كلها أمور بسيطة تساعد على نهضة سياحية في المحافظة.

أ ش أ