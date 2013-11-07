تنفيذ 14 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج، من تنفيذ عدد 14 حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية بمراكز سوهاج.

فى مركز شرطة طهطا تم إزالة 8 حالات تعدي على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2827 إدارى المركز لسنة 2013.

وفي مركز شرطة البلينا تم تنفيذ 3 حكم وقرار قضائي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4912 إداري المركز لسنة 2013 .

وفى مركز شرطة سوهاج تم تنفيذ 3 حكم قضائي وتم تأمين مديرية المساحة أثناء إجراء فاصل حد بدائرة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4856 إداري المركز لسنة 2013 .