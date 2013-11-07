فيروزة شريكة كريم في مسلسله الجديد

بعد انتشار أخبار عن ترشيحها لمشاركة زميلها الممثل آنجين أكيوريك الشهير بكريم في (فاطمة)، بطولة مسلسله الجديد "مال أسود وعشق كاذب"، أعلنت الممثلة التركية جانسو ديري الشهيرة بفيروزة في (حريم السلطان3) وبعائشة في (إيزل)، موافقتها على أن تكون بديلة توبا بيوكستون التي أعلنت اعتذارها عنه عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وسيبدأ التصوير قريباً جداً في أفخم قصور تركيا الأثرية المطلّة على مضيق البوسفور، لمالكته فريال جولمان الثرية التركية المعروفة.

قصر فخم لإقامة جانسو

ويتميز القصر بتصاميم خاصة فائقة الجمال، وهو مكون من طابقين وحمام سباحة كبير، ويصل ثمنه إلى ما يقارب الـ50 مليون جنيه استرليني.

وسيكون مسلسل "مال أسود وعشق كاذب" أول مسلسل درامي يصوّر فيه، حيث رفضت مالكته سابقاً كافة العروض المماثلة حرصاً منها على قيمته الأثرية وخوفاً منها على محتوياته من التحف واللوحات الأثرية النادرة التي لا تقدر بثمن، مثل لوحات عثمان بيك حمدي وأنجين عنان بالإضافة إلى لوحات أخرى يعود تاريخ رسمها إلى عصريّ السلاجقة والعثمانيين،لكن منتج العمل الشاب كريم شاتاي نجح وحده في إقناعها، واستأجره منها بمبلغ كبير،لتؤدي بطلته جانسو ديري دور صاحبة هذا القصر التاريخي الثمين وستصور معظم مشاهدها في غرفه وحدائقه، وستقيم فيه أيضاً طوال مدة التصوير لتشعر براحة أكبر وتتأقلم معه نفسياً وتشعر إنها بالفعل مالكته الأصلية لا المؤقتة.

ومن المقرر عرض المسلسل في مطلع يناير 2014 في تركيا.

هذه هي أجور النجمين

وسيتقاضى آنجين أكيوريك عن كل حلقة أسبوعية منه 35ألف ليرة تركية أي ما يوازي الـ20 ألف دولارا أمريكيا، بينما ستتقاضى جانسو اجراً أقل منه بخمسة آلاف ليرة تركية أي 30 ألف ليرة تركية أي ما يوازي حوالي الـ16 ألف دولارا أمريكيا.

وتتوقع الأوساط الفنية والإعلامية نجاحهما معاً كأحدث ثنائي، خاصةً وأن جانسو نجحت سابقاً مع أهم النجوم الأتراك المشهورين وعلى رأسهم كينان أميرزالي أوغلو في (إيزل) وخالد آرغنش في (حريم السلطان3)، وكذلك نجح آنجين أكيوريك في أول بطولاته المطلقة مع بيرين سات في مسلسل (فاطمة) بعد نجاحه السابق في البطولة المشتركة مع زميله آنجين ألتان في مسلسل (نارين)، الذي كان صداه الجماهيري أقل في تركيا والعالم العربي من مسلسله الأخير (فاطمة).

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