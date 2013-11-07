برشلونة: ميسي يحظى بثقتنا دوما .. وواقعة بلاتر أخذت أكبر من حجمها

(إفي) - أكد أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، أن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحظى دوما بثقة مسئولي النادي نظرا لكل ما قدمه مع فريقه الكتالوني.

وفي تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الإسبانية أعرب زوبيزاريتا عن رضائه إزاء استعادة ميسي للمساته التهديفية مجددا بإحرازه هدفين أمس خلال مباراة البرسا امام ميلان الإيطالي في إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأشار زوبيزاريتا إلى أن ميسي قدم أمورا مع البرسا كانت أشبه بالمعجزات "لذا فهو يحظى بثقتنا الكاملة بعد كل ما قدمه. اليوم استعاد تألقه، ولكنه يعلم جيدا أننا ندعمه دوما.. هو عمل بنحو جيد ولكن هذا هو حال كرة القدم" في إشارة إلى الإصابات وما ينجم عنها من تراجع في اللياقة البدنية للاعبين.

ومن ناحية أخرى أكد زوبيزاريتا أنه يرى أن ميسي أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد "أنا دوما أرى أن لاعبي البرسا هم الأفضل".

ويرى المسئول الكتالوني أن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حول تفضيله للنجم الأرجنتيني الملقب بـ"البرغوث" على كريستيانو، قد أخذت أكبر من حجمها وتم تضخيمها من قبل البعض، على حد تعبيره.

وكان بلاتر قد صرح بأنه يفضل ميسي على كريستيانو، مشيرا إلى أن الثاني ينفق الكثير من الأموال على تصفيف شعره وأنه يلعب كالقائد في الميدان بعكس الأرجنتيني الذي أمطره بوابل من المديح.

وتسببت تصريحات بلاتر في استياء مسئولي نادي ريال مدريد لاسيما وأن الكشف عنها تم بالتزامن مع الإعلان عن القائمة المبدئية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم لعام 2013 ، والتي ضمت 23 لاعبا على رأسهم ميسي وكريستيانو.