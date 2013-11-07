وصول 400 سائح لميناء الغردقة عبر قناة السويس

انطلق اليوم الموسم السياحى الجديد بموانئ السويس وشرم الشيخ والبحرالأحمر, الذى سيستمر حتى 30 أبريل 2014، حيث رفعت هيئة الموانئ درجة الاستعداد بكافة الموانئ لاستقبال الأفواج التى تم التعاقد عليها, والتى يتوقع أن تصل أعدادها الآلاف حسب تقديرات وزارة السياحة وهيئة الموانئ .

قال اللواء حسن فلاح رئيس هيئة الموانئ، إن ميناء الغردقة استقبل أول الأفواج السياحية على العبارة " ORABA 2 " قادمة من بورسعيد, بعد أن عبرت قناة السويس, وعلى متنها 400 سائح معظمهم يحملون الجنسية الألمانية .

وتابع فلاح, فى تصريحات صحفية أن هناك تنسيقًا كاملا بين الموانئ ووزارة السياحة, والدخلية وقوات الجيش لتأمين السياح بكافة موانئ البحر الأحمر .