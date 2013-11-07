وزير الشباب يلتقى شباب الجالية المصرية المقيمين بالإمارات

التقى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، مجموعة من شباب الجالية المصرية المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الأربعاء، فى جلسة حوارية استمع فيها إلى مطالب أبناء مصر، ورؤيتهم حول مستقبل البلاد فى ظل التغييرات التى تشهدها الساحة العربية.

وركز اللقاء -الذى حرص وزير الشباب على عقده بنادى المصريين بدبى خلال زيارته الرسمية للإمارات وحضره عدد من قيادات النادى، على توضيح أهم الأحداث التى تمر بها مصر، ودور الحكومة الحالية تجاه المواطنين والشباب، كما استعرض اللقاء دور أبناء مصر المقيمين بالخارج حول توضيح الحقائق التى تقع بمصر، وإرادة شعبها نحو التغيير.

وفى كلمته، أكد المهندس خالد عبد العزيز أن مصر تشهد تحسنا ملحوظا يلمسه المواطنون فى الجانب الأمنى داخل البلاد، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تسعى جاهدة لتحقيق التقدم فى مختلف المجالات، وتحسين الأوضاع الراهنة للمصريين.

ودعا عبد العزيز جموع المصريين المقيمين بخارج البلاد وداخلها إلى الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد عند خروجه إلى النور، مشيرا إلى أن مصر تتعرض لمؤامرة من الداخل والخارج، وعلى أبناء الوطن حمايته والدفاع عنه، وأولى هذه الخطوات هو الاستفتاء على الدستور الذى تنتظره كل دول العالم.

ومن جانبه، طالب محمد رجب أحد العاملين بنادى المصريين بدبى، مؤسسات الدولة المصرية بالتحرك بشكل جدى لحل مشكلة البطالة التى تؤرق الشباب.

وفى هذا الصدد، أوضح المهندس خالد عبد العزيز، أن هناك العديد من فرص العمل متاحة للشباب المصرى، ولكنهم يعزفون عن شغلها، مشيرا إلى أن الشباب يختارون الوظيفة بناء على ما توفره لهم من مكاسب دون الاهتمام بالخبرات والمهارات.

وعقب ختام اللقاء، قام وزير الشباب بتفقد نادى المصريين بدبى للتعرف على إمكانياته الإنشائية وأسلوب إدارته برفقة مجموعة من أعضاء النادى الذين أكدوا أنها أول زيارة يقوم بها وزير شباب مصرى للنادى.