محافظ الجيزة: بئر جوفى فى شارع جامعة الدول لرى المسطحات الخضراء

أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، أن المحافظة تستهدف مجموعة من الشوارع الرئيسية والحيوية، منها شارع جامعة الدول العربية، وذلك لتجديد زراعة المسطحات الخضراء وإصلاح الأجزاء التالفة من الأرصفة، وتقليم الأشجار ورفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى أعمال الدهانات للأرصفة.

وأوصى المحافظ، خلال الجولة التى رافقه فيها اللواء أحمد هانى السكرتير العام المساعد والمشرف على الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وراضى أمين رئيس حى العجوزة، بضرورة سرعة البدء فى حفر آبار جوفية لرى المسطحات الخضراء بالشارع بدلاً من ريها بمياه الشرب.

ومن المقرر أن يكون البئر الأول فى بداية شارع جامعة الدول العربية من نجيب محفوظ، والثانى آخر الشارع من ناحية شارع السودان ويبلغ عمق البئر 25 مترا، ويتم ربطهما بالشبكة بهدف ترشيد استهلاك مياه الشرب والاستفادة منها فى تحسين الضغوط فى هذه المنطقة.

واستكمل المحافظ لـلموظفين بالنظافة، أن "نظافة الشوارع لن تتم وأنتم جالسون فى مكاتبكم، فتابعوا أعمالكم على الطبيعة ولا تعتمدوا على التقارير الشفوية".