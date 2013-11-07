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مصر تمنح تأشيرات الدخول لـ15 طالباً نيبالياً للدراسة بطب "القاهرة"

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مصر تمنح تأشيرات الدخول لـ15 طالباً نيبالياً للدراسة بطب "القاهرة" مصر تمنح تأشيرات الدخول لـ15 طالباً نيبالياً للدراسة بطب "القاهرة"

منحت البعثة الدبلوماسية المصرية فى نيبال تأشيرات الدخول لعدد 15 من الطلاب النيباليين، الذين تم اختيارهم من قبل المجلس الطبى الأعلى فى نيبال للسفر للدراسة بكلية الطب جامعة القاهرة، بعد أن تمت معادلة الشهادات الدراسية الحاصلين عليها مع نظيرتها المصرية بواسطة المجلس الأعلى للجامعات فى .

ويأتى سفر الطلاب النيباليين للدراسة بكلية الطب بجامعة القاهرة فى مصر على نفقة ذويهم بناء على تقديم التسهيلات الممنوحة لهم من قبل وزارة التعليم العالى المصرية والمتعلقة بتكاليف الدراسة والإقامة بالمدينة الجامعية وفى إطار تلبية الرغبات من قبل المسئولين النيباليين لتوفير أماكن للدراسة لطلابهم، خاصة بالكليات العملية كالطب والهندسة، وذلك نظراً لإيفاد العديد منهم للدراسة بدول العالم المختلفة كالولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، وماليزيا، وفى ضوء السمعة الفائقة للجامعات فى مصر ولكى تصبح بمثابة المركز لاستقطابهم ولتعظيم القوة الثقافية الناعمة لمصر فى الخارج عامة وفى نيبال بشكل خاص.

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مصر 365

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