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حريق هائل بمركز شباب أجهور بالقليوبية

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حريق هائل بمركز شباب أجهور بالقليوبية حريق هائل بمركز شباب أجهور بالقليوبية

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي حريق نشب بمركز شباب قرية اجهور الكبرى بمركز طوخ .
> وكلاان قد تلقي اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعة ،وعلي الفور قوات الحمايه المدنيه وتم السيطرة علي الحريق واخماده ومنع امتداده للاماكن المجاورة ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بأرضية الملعب من النجيل الصناعي واتت النيران على مساحة 4 متر تقريباً، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأوراح .

وبسؤال المدعوعبدالعليم محمد عبدالله ابو حماد 50 سنة مدير مركز الشباب قرر بأنه علم بالحريق من رئيس مجلس إدارة المركز وأتهم كل من سعيد محمد الغرابلى ومحمد محمد الغرابلى بإشعال الحريق لوجود خلافات فيما بينه وبينهما لقيامه بمنعهما من دخول المركز لسوء سلوكهم ، فتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدله الجنائيه لإتخاذ شئونها ، وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعه وضبط المتهمين 0
> وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11 احوال مركز شرطه طوخ وجارى العرض على النيابه العامة للتحقيق.

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