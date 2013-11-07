مرحلة حكم المجلس العسكرى عقب ثورة يناير الأكثر نشراً لقضايا الفساد

ناقشت كلية الإعلام جامعة القاهرة رسالة دكتوراه بعنوان "معالجة وسائل الإعلام التقليدية والجديدة لقضايا الفساد فى مصر "دراسة للمضمون والقائم بالاتصال والجمهور "، إعداد الباحث والإعلامى محمد رضا حبى، إشراف الأستاذ الدكتور محمود علم الدين، وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث، وتم منح الباحث درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.

الدراسة رصد وتحليل وتقييم معالجة وسائل الإعلام التقليدية (الصحافة المطبوعة) تمثل كافة الاتجاهات قومية (جريدة الأهرام) وحزبية (جريدة الوفد) وخاصة (جريدة المصرى اليوم) ووسائل الإعلام الجديدة ممثلة فى المدونات (مدونة مصريون ضد الفساد)، والمواقع (موقع مصراوى) وشبكات التواصل الاجتماعى (صفحة كلنا خالد سعيد) لقضايا الفساد فى المجتمع المصرى فى ثلاث فترات كالتالى (نوفمبر وديسمبر 2010- نوفمبر وديسمبر 2011- نوفمبر وديسمبر 2012) وقام الباحث بتحليل 5716 مادة صحفية ممثلة كالتالى جريدة الأهرام (3307 مادة)، جريدة المصرى اليوم (1238 مادة) جريدة الوفد (755 مادة) موقع مصراوى (169 مادة) مدونة مصريون ضد الفساد (72 مادة) صفحة كلنا خالد سعيد (175 مادة).

كما أجرى الباحث دراسة ميدانية للقائم بالاتصال فى وسائل الإعلام التقليدية والجديدة استهدفت رصد وتحليل العوامل المؤثرة على القائمين بالاتصال فى تغطيتهم لقضايا الفساد، ورصد وتحليل وتفسير موقف القائمين بالاتصال من اتجاه صحفهم لمعالجة قضايا الفساد وتقييم القائمين بالاتصال لمعالجة صحفهم ومواقعهم لقضايا الفساد، وقام الباحث بتطبيق الدراسة على عينة من 200 مفردة موزعة بالتساوى بين القائم بالاتصال فى الصحف والمواقع التالية (جريدة الأهرام – جريدة الأخبار – جريدة الجمهورية – جريدة الوفد – جريدة الأحرار – جريدة المصرى اليوم –جريدة الشروق – جريدة الوطن – جريدة صوت الأمة –جريدة المصريون – موقع اليوم السابع – بوابة روزا ليوسف – موقع محيط – موقع مباشر – موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط- موقع مصراوى -بوابة الشروق –– موقع إخوان أون لاين- بوابة الأهرام- بوابة الوفد).

كما أجرى الباحث دراسة ميدانية للجمهور استهدفت رصد وتحليل أنماط تعرض الجمهور المصرى لوسائل الإعلام التقليدية والجديدة، وتقييم الجمهور المصرى للمعالجة الإعلامية التقليدية والجديدة لقضايا الفساد وأخيرا تحليل اتجاهات الجمهور المصرى نحو قضايا الفساد بمكوناتها المعرفية والوجدانية والسلوكية.وبلغت عينة دراسة الجمهور (400 مفردة) موزعين بالتساوى على 4 محافظات هى (القاهرة– الإسكندرية – الشرقية– سوهاج).

وتوصلت نتيجة الدراسة الميدانية للقائم بالاتصال إلى أن 63.5% من الصحفيين عينة الدراسة يرون أن أكثر الفترات التى شهدت درجة أعلى من الحرية فى نشر قضايا الفساد فى الصحف التى يعملون بها كانت مرحلة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة (فبراير 2011-يونيه 2012 )، تليها فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى بنسبة 23% من عينة الدراسة، وأخيرا جاءت فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك بنسبة 13.5% ، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاءت عقب ثورة 25 يناير مباشرة وتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، وما شهدته هذه الفترة من تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية ومحاولة رؤساء التحرير الجدد مغازلة شباب الثورة بنشر ملفات الفساد، ومنافسة الصحف الخاصة والحزبية فى نشر قضايا الفساد، إضافة إلى أن المحاكم المصرية شهدت آلاف القضايا المتعلقة بالفساد فى جميع المجالات والتى تخص رموز نظام مبارك سواء المتعلقة بإهدار المال العام أو الاستيلاء على موارد الدولة أو قضايا بيع القطاع العام فيما عرف ببرنامج الخصخصة كل هذه القضايا كانت مادة خصبة للصحفيين لتناول قضايا الفساد التى كان ممنوعا الاقتراب منها فى عهد الرئيس السابق مبارك خاصة وان هذه القضايا تورط فيها رموز نظام وأسرته.