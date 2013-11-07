بالصور..جامعة المنصورة تبدأ برنامج توعية ضد “الغدة النكافية” بالمدارس

بدأت كلية التمريض التابعه لجامعه المنصورة أولي فعاليات برنامج المسح الصحي والتوعية الصحية ضد مرض التهاب الغدة النكافية والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالتعاون مع قسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق رئيس الجامعة و الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة أماني محمد شبل عميد كلية التمريض و الدكتورة أمينة النمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة أمل إبراهيم رئيس قسم تمريض صحة المجتمع.

وتستهدف الحملة جميع مدارس المنصورة الابتدائية وعددهم 32 مدرسة وذلك لاكتشاف الحالات المصابة وكذلك تقديم التوعية الصحية للوقاية من المرض والتعامل مع الحالات المصابة حيث تم إعداد وطباعة العديد من إعلانات التوعية بعنوان الوقاية من مرض التهاب الغدة النكافية وعدد 1000من مطوية التوعية الخاصة بالمرض لتوزيعها علي المدارس والطلاب ، وقد بدأ البرنامج في مدارس مدرسة الأمام محمد عبده ، مدرسة خالد الطوخى ، مدرسة سيدي ياسين ، مدرسة على محمود طه ، مدرسة محمد متولي الشعراوى.

> وصرحت الدكتورة امينة النمر ان الحملة تهدف الى عمل فحوصات وتقديم التوعية الصحية لابنائنا الطلاب فى المدارس عن اسباب المرض وطرق اكتشافه .