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إسرائيل تقلل من التقرير السويسري حول وفاة عرفات مسموما

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إسرائيل تقلل من التقرير السويسري حول وفاة عرفات مسموما إسرائيل تقلل من التقرير السويسري حول وفاة عرفات مسموما

رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات

قللت إسرائيل من إعلان مجموعة باحثين بسويسرا زعموا بأن رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات قد توفي على الأرجح من جراء تسميمه بمادة البولونيوم المشعّة .

ونقل راديو (صوت إسرائيل) صباح اليوم الخميس، عن الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله “إن هؤلاء الباحثين الذين فحصوا عينات من رفات عرفات لم يكونوا مستقلين بل تم توظيفهم في خدمة أجندة مغرضة تصب أصلا في مصلحة أرملة عرفات السيدة سهى” -على حد قولهم- .

وأشار المسئول الإسرائيلي إلى الخلل البين في أداء الباحثين، خاصة وأنهم لم يحصلوا من المستشفى الفرنسي الذي عالج عرفات قبل وفاته على ملفه الطبي، بالإضافة إلى عدم تحقيقهم في الآثار البيئية التي كانت ستترتب حتما على تعرض عرفات لمادة البولونيوم لو حصل بالفعل، علما بأن أيا من المحيطين به لم يتأثر بها .

وأكد المسئول الإسرائيلي أن الأمر بمجمله لا يعني إسرائيل مطلقا ، لأنها غير مرتبطة بأي حال بوفاة عرفات .

وكانت سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات صرحت أمس الأربعاء، بعدما تسلمت نتائج تحاليل للطب الشرعي في سويسرا لعينات من جثته إن عرفات مات مسموما بالبولونيوم المشع عام 2004.

وتوفي عرفات عن 75 عاما في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بيرسي دو كلامار العسكري قرب باريس بعد أن نقل إليه في نهاية أكتوبر بسبب معاناته من آلام في الأمعاء من دون حرارة في مقره العام برام الله، حيث كان يعيش محاصرا من الجيش الإسرائيلي منذ ديسمبر 2001، بينما لم تطلب أرملته سهى تشريح الجثة.

 

أ ش أ

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