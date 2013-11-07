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وسط الفلبين يستعد للإعصار «هايان» بإخلاء السكان

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وسط الفلبين يستعد للإعصار «هايان» بإخلاء السكان وسط الفلبين يستعد للإعصار «هايان» بإخلاء السكان

يستعد وسط الفلبين الذي شهد محنة مع الزلزال الدامي في منتصف أكتوبر، الخميس، لوصول الإعصار «هايان» العنيف الذي سيضرب الأرخبيل، الجمعة.

وقالت السلطات التي تنظم عمليات إجلاء للسكان، إن سرعة العواصف قد تتجاوز الـ300 كلم في الساعة وقد تسبب أضرارا جسيمة في وسط وجنوب الأرخبيل.

وأعلن جلايزا إسكولار من الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية: «إنه إعصار خطير للغاية. يعرف المسؤولون المحليون المناطق الأكثر عرضة وطلبوا إخلاءها».

من جهة أخرى، لا توجد جبال في مسار الإعصار، الأمر الذي سيسمح بتخفيف قوته بسرعة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.

وصباح الخميس، سجل الإعصار هايان الموجود فوق المحيط الهادي، رياحا عادية بسرعة 278 كلم في الساعة وعواصف بسرعة 333 كلم في الساعة، بحسب مركز مراقبة الأعاصير في البحرية الأمريكية.

وتتعرض الفلبين سنويا لنحو عشرين عاصفة أو إعصارا كبيرا، وعموما بين يونيو وأكتوبر. وإذا لم يضعف الإعصار هايان قبل أن يصل إلى الأرض، فسيكون الأعنف الذي يضرب الأرخبيل هذه السنة.

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