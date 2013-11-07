وسائل إعلام جزائرية: ملك المغرب لجأ لمواجهة الدبلوماسية بمزيد من الهجوم

ذكرت وسائل الإعلام الجزائرية أن ملك المغرب محمد السادس لجأ إلى مواجهة حملة الدبلوماسية الجزائرية بمزيد من الهجوم بقوله إن المملكة المغربية ترفض أن تلقن دروسا من جانب أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان بصورة منتظمة في تندوف . واتهم العاهل المغربي، فى خطابه الذى ألقاه مساء الأربعاء بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء، الجزائر بـ«انتهاك حقوق الإنسان» في تندوف، حيث توجد معسكراتللشعب للصحراوى.وأضاف: «من يرغب فى المزايدة على المغرب عليه الذهاب إلى تندوف وملاحظة الانتهاكات الجسيمة فى حقوق الإنسان هناك» . ومع ذلك فقد اعترف محمد السادس بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى الأراضي الصحراوية، لكنه وصفها بـ«الأفعال المنفردة» ناجمة عن وجود علاقة بين بعض الدول والمنظمات التى تهدف إلى الاساءة لسمعة السلطات المغربية فى مجال حقوق الإنسان والتنمية . وأشارت وسائل الإعلام الجزائرية أن ملك المغرب اتهم الجزائر، دون أن يسمها، وبلداناومنظمات أخرى بتوجيه انتقادات «ظالمة وضارة» لإضفاء مصداقية على أى شخص يتهم المملكة بانتهاك حقوق الإنسان، معربا عن أسفه لأن بعض الدول تسير فى فلك من يتهمالمغرب . ويأتي خطاب الملك المغربي بعد أسبوع من توتر العلاقات بين الرباط والجزائر، إثر خطابللرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول الصحراء الغربية، تسبب في استدعاء المغربسفيره في العاصمة الجزائرية للتشاور، قبل عودته الاثنين لمزاولة مهامه .

شبكةعيونالإخبارية

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