خالد تليمة لـ"الشباب العربى": لا تكونوا أدوات فى أيدى حكامكم

وجه خالد تليمة، نائب وزير الشباب، خلال ختام ملتقى العواصم العربية أمس الأربعاء كلمة للشباب العربى، للالتفاف حول قضايا مجتمعاتهم والاستفادة من توصيات الملتقى وتفعيلها فى حل المشاكل المشتركة لدول الوطن العربى، قائلاً: "لا تكونوا أدوات فى أيدى حكامكم وكونوا أدوات فى أيدى شعوبكم".

وأكمل "خالد تليمة" حديثه بعدة رسائل لشباب العالم العربى تؤكد على أن الدفاع عن القضية الفلسطينية ليست مجاملة، ولكنها خط دفاع عن الأمن القومى العام للعالم العربى، مشيداً بمواقف الدول العربية لما حدث فى مصر خلال ثورة 30 يونيو.

وتابع: "مصر تخلصت من قوى الظلام والتخلف والجهل بثورتها مما يؤثر على النهوض بمستقبل الأمة العربية".

كان قد حضر ختام ملتقى العواصم العربية كل من الفنانة ليلى علوى، والدكتور إحسان البياتى رئيس اللجنة الشبابية المعاونة لوزراء الشباب العرب، ومحمد الخشاب المدير التنفيذى للوزارة.