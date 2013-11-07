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الائتلاف السورى المعارض يطالب الإبراهيمى بالالتزام بالحياد

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الائتلاف السورى المعارض يطالب الإبراهيمى بالالتزام بالحياد الائتلاف السورى المعارض يطالب الإبراهيمى بالالتزام بالحياد

طالب الائتلاف الوطنى السورى المعارض، أكبر تشكيلات المعارضة السياسية السورية، المبعوث الدولى إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمى، التزام "الحيادية على أقل تقدير"، وانتقد لقاءاته مع أطراف فى المعارضة مشاركة فى السورية.

وأكد الائتلاف فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أمس الأربعاء أن مهمة الإبراهيمى تتلخص فى "السعى لتحقيق التطلعات المشروعة" للشعب السورى و"رفع المعاناة عنه، أو التزام الحيادية على أقل تقدير".

ورأى البيان أن "إلقاء الإبراهيمى اللوم على المعارضة" يعكس "فشله فى التوصل إلى صيغة مناسبة لانعقاد جنيف2 مع النظام"، وطالب الائتلاف الإبراهيمى أن "يلتزم الحياد وألا يخرج عن السياق المقبول فى الطرح السياسى".

واعتبر البيان أن الجهود الأخيرة للإبراهيمى صبت فى إطار الحوار مع المعارضة المتصالحة مع النظام والتى تولت مناصب فى حكومة (رئيس النظام السورى بشار الأسد)، فى إشارة إلى نائب رئيس الوزراء المقال قدرى جميل ووزير المصالحة الوطنية على حيدر، وكلاهما ينتميان إلى "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير".

وأشار الائتلاف إلى أن فترة الحكومة السورية الحالية شهدت "أسوأ تصعيد عسكرى ممكن، بدءا من استخدام الكيميائى ضد غوطتى دمشق، مرورا بانتهاج التجويع كوسيلة حرب، وصولا لتصعيد أعمال القتل والتدمير، إضافة لتعميق الأزمة الإنسانية".

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مصر 365

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