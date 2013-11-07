اليوم..وزير الشباب يبحث مع نظيره الإماراتى سبل التعاون بين البلدين

يبحث المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب اليوم الخميس مع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالإمارات، أوجه التعاون الثنائى بين مصر والإمارات فى مختلف المجالات، ومستقبل الأنشطة الشبابية بين البلدين بهدف تبادل الخبرات والثقافات بين الشباب المصرى ونظيره الإماراتى.

تأتى زيارة وزير الشباب المصرى لدولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة للدعوة التى وجهت له لحضور نهائى كأس العالم للشباب المقامة بالإمارات، حيث توجه عبد العزيز مساء الاثنين الماضى إلى الإمارات، ومن المقرر أن يعود يوم السبت المقبل.

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