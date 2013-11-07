بالصور.. "أسنان الأزهر" تفتح أبوابها لعلاج المواطنين بالمجان

قال الدكتور أشرف عطية البدويهى، عميد كلية طب أسنان بنين بجامعة الأزهر، إن المحاضرات تسير بصورة منتظمة فى كل أقسام الكلية "الإكلينيكى والأكاديمى"، ويحضر مرضى من البسطاء لإجراء الفحوصات الطبية مجانا.

وأوضح عميد كلية طب أسنان بنين بجامعة الأزهر، أنه لم يتم تعطيل أى دراسة فى العلمى أو النظرى، لأن طلاب الكلية حريصون على تلقى العلم وتحصيله، مشيرا إلى أن هناك طلابا وافدون من شرق آسيا وغيرها، ينتظمون فى كل المحاضرات.

ولفت "البدويهى"، إلى أنه يستمع إلى شكاوى المرضى ويحرص على توقيع الكشف الطبى عليهم دون أى مقابل، حرصا من الجامعة على مساعدة الفقراء والبسطاء من أبناء المجتمع المصرى، وبناء على تعليمات الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، بتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط وتفعيل دور الجامعة فى خدمة المجتمع.