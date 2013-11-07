معلمو الوراق يطالبون وزير التعليم بالتدخل لتغيير المسمى الوظيفى لهم

أكد عدد من معلمى إدرة الوراق التعليمية، تضررهم مما وصفوه بـ"تجاهل "وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لمطالبهم بإنهاء إجراءات تغيير المسمى الوظيفى الخاص بهم.

وقال سعيد محمد على، معلم علوم بمدرسة عبد الله بن رواحة الإعدادية للبنات، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إنه تم تقديم مستندات تغيير المسمى الوظيفى لــ10 معلمين من معلمى إدارة الوراق التعليمية والمستوفين للشروط إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة فى 28 فبراير الماضى، لافتاً إلى أنه أرسل ملفات هؤلاء المعلمين إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين حتى يتم استكمال باقى الإجراءات.

وأضاف سعيد، أنه تم إصدار قرار لهم بتغيير المسمى الوظيفى، موضحا أن هؤلاء المعلمين ترددوا عدة مرات على إدارة التنسيق الإعدادى والثانوى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأكد لهم المسئولون هناك، أنه سيتم إرسال الملفات إلى الأكاديمية خلال أسبوع، ولم يتم هذا حتى الآن بعد مرور تسعة أشهر من تقديم المستندات الخاصة بهم.

وطالب سعيد من الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، التدخل لدى المسئولين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة لإنهاء المشكلة، أسوة بباقى زملائهم فى المحافظات الأخرى الذين تم تغيير المسمى الوظيفى الخاص بهم، تحقيقا لمبدأ المساواة.