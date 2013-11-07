48 قتيلا فى العمليات العسكرية بسوريا أمس بينهم سيدتان و7 أطفال

وثقّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 48 شخصاً فى العمليات العسكرية المختلفة التى شنتها القوات النظامية فى العديد من المدن والبلدات السورية، مشيرة إلى أن من بين القتلى نساء وأطفال.

وذكرت الشبكة السورية التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التى شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السورى، أمس الأربعاء، فى كافة الأنحاء السورية برا وجوا، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والطائرات والمدافع، أدت إلى مقتل 12 شخصا فى حمص، و10 فى حلب، و9 فى درعا، و8 فى ريف العاصمة دمشق، و4 فى إدلب، و2 فى كل من القنيطرة ودير الزور، وقتيل واحد فى حماة.

ولفتت الشبكة فى بيانها، إلى أن من بين القتلى سيدتان، و7 أطفال، موضحة أن الهجمات المختلفة التى شنتها قوات النظام، أسفرت فى الوقت ذاته عن سقوط عدد كبير من الجرحى فى صفوف المدنيين، فضلا عن تعرض الأحياء السكنية، والبنايات لأضرار مادية جسيمة.

وفى الأثناء ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية، أن الوحدات التابعة للجيش السورى الحر، استطاعت السيطرة على قرية (مهين) فى حمص، وعلى مستودعات الأسلحة التابعة لقوات النظام فى المنطقة.

وأضافت فى بيانها، أن المنطقة المحيطة بقرية (مهين) شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيشين الحر والنظامى، لافتة إلى قيام قوات النظام بشن هجمات بصواريخ سكود على المنطقة، وأن طائراتهم الحربية قصفت بلدتى الرستن وتلبيسة بحمص.