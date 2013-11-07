وفاة إثيوبي اعتدى على رجل أمن بالرياض

توفي صباح أمس الأول الثلاثاء أحد مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية متأثراً بجراحه أثناء مقاومته لأحد رجال الأمن والاعتداء عليه محاولاً الاستيلاء على سلاحه، خلال الحملة الأمنية التي نفذتها شرطة منطقة الرياض بحي منفوحة وسط الرياض.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العميد ناصر بن سعيد القحطاني حول هذه القضية إنه في حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح الثلاثاء وفي نهاية أعمال الحملة لاحظت إحدى الفرق الأمنية في حي منفوحة مجموعة من العمالة الإثيوبية قامت بالفرار عند مشاهدتها لهم، وبمحاولة استيقافهم والقبض على أحدهم من قبل أحد رجال الأمن أبدى مقاومة شديدة واعتدى عليه محاولاً الاستيلاء على سلاحه الرسمي، مما حتم التعامل معه وفق الموقف بإطلاق النار مما أدى إلى إصابته بطلق ناري توفي على إثره. واضاف أنه تم اتخاذ اللازم ونقل الجثمان لثلاجة مجمع الملك سعود الطبي، وباشرت هيئة التحقيق والادعاء العام الحادث في حينه.