وزيرة البيئة تكلف لجنة محايدة للتفتيش على شركة المنصورة للراتنجات

أرسلت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة أمس الأربعاء لجنة محايدة للتفتيش على شركة المنصورة للراتنجات للصناعات الكيماوية، لمعاينة الأوضاع بالشركة والتفتيش عليها بعد استبعاد جهاز شئون البيئة فرع طنطا وفرع الدقهلية من اللجنة.

وضمت اللجنة الدكتورة أحلام فاروق، مدير عام البيئة، وناهد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئى، وبعض العاملين فى مقر الوزارة الرئيسى بوحدة التفتيش البيئى، بعد الجدل المثار داخل الوزارة حول شركة الراتنجات وتشكيك جميع الأطراف فى نتائج تقارير التفتيش البيئى على الشركة، وعقب تصعيد الأهالى مطالبهم بإغلاق الشركة نتيجة منح وزارة البيئة شهادة توفيق أوضاع للشركة.

وفى سياق متصل خرجت اللجنة فى سرية تامة دون معرفة أحد باستثناء أعضائها التى شكلتهم الوزيرة منذ يومين، بعد الاضطلاع على الملف الكامل للشركة، ولقاء المستثمر الهندى ومناقشة المعوقات التى تحاصر الشركة، والتضارب فى التقارير الصادرة من جهاز شئون البيئة بالمنصورة، وفرع طنطا وإدارة التفتيش بالوزارة.

وأكدت الوزيرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم كتابة تقرير بالكامل عن الزيارة ونتائجها، بالإضافة إلى نتائج العينة التى تم أخذها من محطة المعالجة لمياه الصرف من الشركة على مصرف المستجد بالمنصورة، وسيتم إعلانها فى وقت قريب.