حملة لرفع مستوى الوعى السياسى بين الشباب والمرأة بالغربية

دشن مركز إعلام بسيون وكفر الزيات التابع للهيئة العامة للاستعلامات أمس الأربعاء، حملته الإعلامية بأشكال اتصالية مختلفة بالتعاون مع منتدى التحرير (النيل دلتا) بمحافظة المنوفية، من خلال عدد من الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل والدورات التدريبية التى تستهدف رفع مستوى الوعى السياسى بين الشباب والمرأة وتثقيفهم سياسيا، وتعريفهم بالدستور وأهميته فى صنع مستقبل مصر، فضلا على تنمية وعيهم بأهمية المشاركة السياسية، حيث نظم مركز إعلام بسيون وكفر الزيات ندوة بعنوان "مؤسسات المجتمع المدنى والوعى السياسى" بمقر مجمع التدريب المهنى بكفر الزيات برئاسة المهندس نادر السبعاوى.

وقدم الدكتور هشام البدرى أستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنوفية، خلال الندوة، تعريفا بمفاهيم الدستور والقانون وسلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية ووظائف واختصاصات كل منهما، فضلا على التعريف بالمحكمة الدستورية ودورها وأهم صلاحياتها، كما تم فتح باب الحوار والمناقشة مع الشباب الذين طالبوا بضرورة الاستمرار فى عقد مثل هذه الندوات، لتصحيح كثير من المفاهيم السياسية الخاطئة والمتداولة بالمجتمع، خاصة بين الشباب، وصرح بذلك سمير مهنا، مدير مركز الاعلام، وأضاف أن المركز سوف يستمر فى عقد حلقات نقاشية بمقر المركز لطالبات المدارس والجامعات لتفعيل دور المرأة سياسيا ودعم مشاركتها.

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