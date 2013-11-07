بالصور.. نتائج مسابقة معرض الفنون التشكيلية بجامعة كفر الشيخ

أعلنت إدارة النشاط الثقافى والفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة نتائج مسابقة معرض الفنون التشكيلية لطلاب الجامعة الموهوبين، التى أقيمت برعاية الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة والدكتور محمد السعيد أبو والى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تم تقييم الأعمال من قبل لجنة التحكيم التى تضم الدكتور فكرى محمد عكاشة، والدكتور محمد محمد عبدالحميد والدكتورة سماح الرفاعى الأساتذة بكلية التربية النوعية.

ففى مسابقة الرسم فازت بالمركز الأول أميرة رضا كلية الصيدلة، وفازت بالمركز الثانى ميادة عبد السلام يوسف كلية الآداب، وبالمركز الثالث الطالب أسامة غنيم كلية الهندسة.

وفى مسابقة التصوير الزيتى فاز بالمركز الأول مناصفة بين الطالبة أمل أحمد خضر كلية التربية النوعية، والطالبة ياسمين جلال الوكيل كلية الطب البيطرى، وبالمركز الثانى الطالبة لقاء غازى كلية الصيدلة، وبالمركز الثالث الطالبة سهام عطيه أحمد كلية التربية الرياضية.

وفى مسابقة التصوير الضوئى فاز بالمركز الأول الطالب عمرو طارق البارودى كلية الطب البيطرى، وبالمركز الثانى الطالب محمود سامى محمد كلية التربية النوعية.

وفى مسابقة الأشغال الفنية فاز بالمركز الأول مناصفة بين الطالبة نورهان عاطف محمد كلية التربية النوعية، والطالبة ندا سمير كلية الآدب، وبالمركز الثانى الطالبة فاطمة إبراهيم محمود كلية التربية النوعية، وبالمركز الثالث الطالبة نيفين مصطفى كلية التربية النوعية.

وقد فاز بمسابقة النحت أحمد ماهر "كلية الهندسة"، وفازت بمسابقة الكاريكاتير شيماء يسرى مفتاح كلية التجارة، كما فاز الطالب سليمان محمد على كلية التربية النوعية بمسابقة الفيلم القصير "سى موبايل"، وتم توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين.

>