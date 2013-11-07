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محافظ الغربية يتفقد الطريق الحر الجديد بالسنطة

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محافظ الغربية يتفقد الطريق الحر الجديد بالسنطة محافظ الغربية يتفقد الطريق الحر الجديد بالسنطة

تفقد اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، الطريق الحر الجديد الذى يربط مدن ومراكز السنطة وزفتى بطنطا، ووعد بسرعة الانتهاء من الطريق لحل الأزمات المرورية التى تقع على طريق طنطا زفتى، وحل أزمة الزحام على الطرق الفرعية، حيث تفقد سير العمل بالطريق أمام قرية كفر كلا الباب، واستمع محافظ الغربية إلى شكاوى الهالى والمواطنين من عدم صرف قيمة التعويضات الخاصة بنزع ملكية الأرض لإنشاء الطريق حتى الآن.

أكد المحافظ على سرعة التدخل لدى وزارة النقل ورئيس الوزراء لسرعة اعتماد المبالغ المستحقة وسرعة قيام هيئة المساحة، بإعداد الكشوف الخاصة بالمستفيدين من التعويضات لصرفها فور وصولها وقام بالاستفسار من المسئولين بالمساحة عن تأخر الصرف، وأكد المسئولون بالمساحة أن التعويضات تأتى تدريجيا.

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مصر 365