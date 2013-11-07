مدير محميات البحر الأحمر: وفاة عروس البحر سببه تزايد عدد الغطاسين

أكد الدكتور ياسر سعيد مدير محميات البحر الأحمر، أن أسباب نفوق عروس البحر التى تم العثور عليها، ونفوق عدد من الكائنات البحرية يعود إلى تزايد أعداد الغطاسين واللنشات السياحية بمناطق تواجدها، بالإضافة إلى الضوضاء وحوادث اصطدام المحركات الخاصة باللنشات البحرية.

وأضاف مدير المحميات فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحنيط عروس البحر التى تم العثور عليها نافقة على أحد شواطئ الغردقة، وذلك بمعهد علوم البحار بعد نقل السمكة فى سيارة خاصة إلى المعهد لمعرفة أسباب نفوقها ودراسة ما إذا كانت مصابة بأمراض أو تعرضت لحادث بحرى.

وأشار مدير المحميات أنه يصل وزن عروس البحر النافقة إلى نصف طن وطولها 3 أمتار، حيث يتم تحنيطها بإخراج الأحشاء والمكونات الداخلية، ثم وضع نشارة خشب وإسفنج بدلا من الأحشاء وتخييط الجلد بخيوط مخصصة لذلك، ليتم عرضها فى متحف علوم البحار وتعد فصيلة عروس البحر من الثدييات المهددة بالانقراض، وتمت إضافتها إلى قائمة الكائنات الممنوع صيدها من قبل "المنظمة الدولية لصون وحماية الطبيعة"، حيث تعد من الكائنات البحرية محدودة التواجد فى بيئة البحر الأحمر.