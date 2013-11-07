تعرض الحامل لأشعة المسح الذرى يصيب الأجنة بالتشوه

تتعرض بعض النساء لأشعة المسح الذرى أثناء الحمل، مما يؤثر سلبا على الجنين. أرسلت قارئة بسؤال إلى "اليوم السابع" تقول فيه: "أجرى زوجى مسحا ذريا للكلى وكنت بصحبته عندما دخل غرفة الفحص، ولم أكن أعلم بحملى حيث كان فى بدايته فنحن حديثى الزواج، فهل هناك أضرار يمكن أن تقع على الجنين نتيجة لتعرضى لتلك الأشعة؟

> أجاب الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، قائلا إن هناك العديد من الفحوصات التى يمكن إجراؤها للتأكد من سلامة الجنين.

وأوضح أنه فى حالة عدم تجاوز الحمل أسبوعه الرابع عشر يمكن إجراء أشعة ثلاثية الأبعاد، والكشف بشكل خاص على المنطقة خلف رقبة الجنين، وإذا كانت سميكة أكثر من الطبيعى فى تلك المرحلة، فهذا يعنى زيادة احتمال وجود تشوهات خلقية بالجنين، أما فى حالة تجاوز الحمل للأسبوع السادس عشر فيفضل إجراء فحص "ألفا فيتوبروتين"، والذى يدل ارتفاعه عن المعدلات الطبيعية غير المناسبة لعمر الحمل على احتمال وجود تشوهات بالجنين.