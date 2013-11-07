رفع الأنف إلى أعلى فى حالة الإصابة بالنزيف يزيد من حدته

من أشهر المواقف التى قد يتعرض لها الشخص، هى نزيف الأنف، حيث يتعرض الآلاف يوميا لهذا الموقف، وغالبا ما يتم التعامل مع تلك الحالة بأن يُنصح المريض برفع رأسه إلى أعلى، فهل تلك هى الطريقة صحيحة التعامل مع تلك المشكلة؟

قال الدكتور عبد العظيم رمضان طبيب وعضو الجمعية البورد الأمريكى للبرمجة اللغوية العصبية، إن من يتعاملون مع شخص مصاب بنزيف بالأنف ينصحون المريض بأن يرفع رأسه لأعلى اعتقادا منهم أن هذا يمنع الدم من النزول من الأنف، إلا أن هذا الإجراء يزيد من حدة النزيف.

وأوضح أن الشرايين التى تغذى الأنف تمتد من الرقبة، لذلك لابد أن يثنى الشريان لا أن يفتح أكثر، وبالتالى لابد للمريض أن يحنى رأسه لأسفل قدر الاستطاعة مما يثنى شرايين الرقبة ويقلل سريان الدم، وبالتالى يقل النزيف من الأنف، مع كتم الأنف بقطنة والتنفس من الفم.

وعن أسباب نزيف الأنف، أكد رمضان أن أسباب النزيف تختلف لدى البالغين عن الأطفال، وغالبا ما يكون ارتفاع ضغط الدم واحدا من أهم وأشهر أسباب نزيف الأنف بالنسبة للبالغين، مشيرا إلى أن علاج تلك الحالة يكون بالمتابعة الدورية لضغط الدم.

وأشار إلى أن نزيف الأنف الخاص بالأطفال يكون بسبب ضعف الشعيرات الدموية فى منطقة الأنف، أوبسبب وضع الطفل أى جسم غريب داخل الأنف مما يسبب النزيف أيضا، حيث إن الأطفال كثيرا ما يضعون أجساما غريبة فى كل فتحات الجسم مثل الأنف والفم والأذن، ويتم علاج تلك الحالة من خلال تشخيص الطبيب.

وأضاف رمضان أنه من الأسباب التى يشترك فيها البالغين والأطفال هى الإصابة المباشرة، وغالبا ما يتم علاج نزيف الأنف إذا تمت معرفة السبب فى الإصابة بالنزيف.