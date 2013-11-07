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تعديل حكومي مُزمع في السودان بعد احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود

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تعديل حكومي مُزمع في السودان بعد احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود تعديل حكومي مُزمع في السودان بعد احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود

قال النائب الأول للرئيس السوداني، الأربعاء، إن تعديلاً حكوميًا كبيرًا سيُجرى خلال الأسبوعين القادمين، في تحرك يهدف إلى تهدئة مشاعر الغضب التي أعقبت رفع الوقود وأدت لأسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ سنين.

وخفّضت دعم المنتجات النفطية للتخفيف من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها، بسبب انفصال جنوب السودان، المنتج للنفط، في 2011.

وقال علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني، لقناة الجزيرة: «التغيير الوزاري بلغ الآن مراحله النهائية».

وأضاف أنه سيتم اتخاذ «إجراءات تغيير في الجهاز الحكومي والسياسي.. سيكون تغييرًا كبيرًا».

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