قصف على أطراف العاصمة السورية وانقطاع الكهرباء عن حلب

تعرضت مناطق في أطراف العاصمة السورية دمشق، الأربعاء، إلى قصف أدى إلى وقوع إصابات، فيما انقطع التيار الكهربائي عن حلب نتيجة اعتداء على محطة توليد، وفقًا لوزارة الكهرباء السورية.

وذكر شهود عيان في دمشق أنه سُمع دوي انفجار في معظم أحياء العاصمة، تبين لاحقًا أنه نتيجة القصف على القابون بأطراف العاصمة، كما تعرضت أحياء الحجر الأسود والعسالي والقدم للقصف، وفقًا لصفحة «شام» المعارضة على «فيس بوك».

وقال بعض السكان، إن قذيفة سقطت في حي سكني بين منطقة شارع بغداد وساحة السبع بحرات قرب مصرف سوريا المركزي الليلة.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «اشتباكات دارت بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة في حيي جوبر والقابون، وسط أنباء عن خسائر بشرية»، مضيفًا أن «اشتباكات وقعت على طريق مطار دمشق الدولي من جهة بلدة عقربا».

ولفت المرصد إلى أن خمسة مقاتلين من الكتائب المقاتلة قتلوا خلال اشتباكات مع مسلحين موالين للنظام من قرية عرنة في منطقة جبل الشيخ، فيما سقطت أربع قذائف في محيط حيي القريات والنهضة بجرمانا.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر مسؤول، لم تسمه، قوله، إن وحدات من الجيش السوري اشتبكت مع إرهابيين في حيي القابون وجوبر، وأوقعت 10 منهم قتلى.

إلى ذلك، انقطع التيار الكهربائي عن حلب شمال البلاد، حيث أرجع مصدر في وزارة الكهرباء السورية السبب في ذلك إلى «اعتداء إرهابي على محطة توليد»

وفي درعا جنوب البلاد، قال المرصد إن أربعة من عائلة واحدة قُتلوا جراء قصف للقوات النظامية على مناطق في بلدة تسيل بريف المحافظة، كما قُتل مسلح وجُرح 8 آخرون في قصف على حي طريق السد ومناطق في درعا البلد.