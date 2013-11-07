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جامعة جازان تكافح انتشار المؤثرات العقلية في ثانويات المنطقة

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جامعة جازان تكافح انتشار المؤثرات العقلية في ثانويات المنطقة جامعة جازان تكافح انتشار المؤثرات العقلية في ثانويات المنطقة

    دشن مركز الأبحاث والمؤثرات العقلية بجامعة جازان المرحلة الثالثة من مشروع أساسيات تثقيف الأقران حول المؤثرات العقلية وانتشارها بين أوساط طلاب المدارس المتوسطة بالمنطقة، ضمن التعاون المشترك بين الجامعة وإدارة التربية والتعليم.

وأوضح عميد البحث العلمي ومدير مركز أبحاث المؤثرات العقلية بجامعة جازان الدكتور رشاد بن محمد السنوسي، أن هذه المرحلة تأتي امتداداً للمراحل السابقة الخاصة بالمرشدين الطلابيين، وسيتم خلالها تنظيم أربع ورش عمل تدريبية تستهدف تدريب 200 مرشد طلابي من مختلف مدارس محافظات المنطقة المتوسطة والثانوية.

وبين السنوسي أن الورش تهدف إلى تعريف المشاركين بأساسيات مشروع تثقيف الأقران حول المؤثرات العقلية وتطبيق أهداف المشروع داخل أسوار مدارسهم، من خلال الإشراف على تنفيذ مشاريع طلابهم البحثية وبرامجهم التثقيفية الداعية إلى نشر ثقافة الوعي من أضرار استخدام المؤثرات العقلية والحد من انتشارها في أوساط مجتمع مدارسهم.

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