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اللون الطبيعى لعيون الأطفال يظهر بعد ثلاثة أشهر من الولادة

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اللون الطبيعى لعيون الأطفال يظهر بعد ثلاثة أشهر من الولادة اللون الطبيعى لعيون الأطفال يظهر بعد ثلاثة أشهر من الولادة

قال الدكتور سيد الطوخى أستاذ طب العيون، موضحا أن الأطفال عند ولادتهم تكون أعينهم ملونة وبعد مرور الوقت تتغير إلى لون آخر، وذلك لأن قزحية العين تكون بدون أصباغ، وتتكون هذه الأصباغ بعد مرور ثلاثة شهور من ولادة الطفل، وعندها يظهر اللون الحقيقى للطفل فمثلا إذا كانت لون عين الطفل عند الولادة أزرق فاتح بعد ثلاثة شهور يصبح اللون أزرق داكن.

وأضاف الطوخى أن لون عين الطفل منذ الولادة لا يتضح إلا بعد مرور أشهر، لأن الطفل فى البداية لن يستقر لون عينه نتيجة لتعرضه للضوء الذى يقوم بتغيير لون العين.
> وأشار إلى أنه إذا كان لون العين للطفل بعد الولادة بنى أو أخضر فاتح، فبعد مرور 6أشهر على الطفل يصبح لون العين بنى أو أخضر داكن، ويعد ذلك اللون الثابت للطفل ولا يتغير بعد ذلك.

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