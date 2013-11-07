بالفيديو - نيمار يتلاعب بكل دفاع ميلان ثم يهدر!

راوغ نيمار نجم برشلونة نصف دفاع ميلان، لكنه في النهاية لم يستطع تحويل مجهوده إلى هدف.

برشلونة فاز على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة كان نجمها ليونيل ميسي بإحرازه هدفين.

إحدى الهدفان جاء من ركلة جزاء حصل عليها نيمار، وأهداها لميسي حتى يسجل منا الهدف.

مع الدقيقة 73، تسلم نيمار الكرة وهو في الجبهة اليسرى، ليراوغ رقيبه الظهير الأيمن لميلان إيجنازيو أباتي.

بعد أباتي أطاح نيمار بزاباتا قلب دفاع ميلان أرضا ومر من ثنائي أخر قبل الانفراد بمرمى كريستيان أبياتي.

لكن نيمار لم يرفع رأسه، لم يحدد موقع الهدف، ولم يملك الدقة الكافية، ليخسر هدفا كان سهلا بعد جهده المهاري الرائع.



>Neymar vs Milan by Fastgoalss241