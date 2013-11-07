إيجواين يقود نابولي للاقتراب من الإطاحة بدورتموند

قاد الأرجنتيني جونزالو إيجواين فريقه نابولي للفوز على مرسيليا 3-2 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ورفع نابولي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني للمجموعة السادسة بفارق الأهداف عن أرسنال متفوقا على دورتموند وصيف نسخة العام الماضي الذي يمتلك ست نقاط.

فاجيء الغاني أندري أيو جمهور ملعب سان باولو بهز شباك الإسباني بيبي رينا من ضربة رأسية بعد 10 دقائق فقط من الافتتاح بعد أن حول عرضية فلوران ثوفين، مانحا مارسيليا هدف السبق.

لكن الهدف استفز كتيبة المدرب الإسباني رافائيل بنيتيز، لينجح السويسري جوخار إينلر في إدراك التعادل عبر ممارسة هوايته في توجيه القذائف التي لا تصد (ق22).

ولم تمض سوى دقيقتين أخرتين حتى تمكن النجم الأرجنتيني جونزالو إيجواين من مضاعفة النتيجة للفريق الجنوبي من تسديدة قوية باغتت الحارس ستيف مانداندا.

في الشوط الثاني شكل مارسيليا خطورة كبيرة عبر أندري وجوردان أيو وثوفين وباييه.

وأسفر الضغط الفرنسي عن هدف التعادل عبر ثوفين (ق64) من متابعة لعرضية باييه في غفلة من دفاع الفريق المضيف.

لكن سرعان ما استطاع إيجواين ترجيح كفة الفريق السماوي مجددا بهدف ثالث (ق75) من متابعة لعرضية البلجيكي ميرتنز، ليقود فريقه لحسم ثلاث نقاط غالية.