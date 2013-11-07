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نجاة عقيد بالاستخبارات العسكرية بمدينة بنغازى الليبية من محاولة اغتيال

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نجاة عقيد بالاستخبارات العسكرية بمدينة بنغازى الليبية من محاولة اغتيال نجاة عقيد بالاستخبارات العسكرية بمدينة بنغازى الليبية من محاولة اغتيال

نجا العقيد عصام الهويدى من إدارة الاستخبارات العسكرية بمدينة بنغازى الليبية مساء اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال تعرض لها بمنطقة "الكرسة" على بعد 20 كيلومترًا غرب مدينة درنة حيث كان متجهًا إلى مدينة سوسة.

وذكرت مصادر أمنية أن محاولة الاغتيال تمت من قبل أشخاص كانوا يستقلون سيارة تاكسى وأن العقيد "الهويدي" أصيب بإصابات متوسطة نقل على أثرها إلى مستشفى بنغازى لمتابعة حالته الصحية.

وكان رائد بالمخابرات العامة يدعى البوسيفى المبروك الفسيى، اغتيل فى وقت سابق من اليوم إثر استهداف السيارة التى كان يقودها بعبوة ناسفة بجوار إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بمنطقة البركة ببنغازى.

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مصر 365