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البترول تجتمع مع الشركة المسئولة عن منظومة الكروت الذكية الأحد

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البترول تجتمع مع الشركة المسئولة عن منظومة الكروت الذكية الأحد البترول تجتمع مع الشركة المسئولة عن منظومة الكروت الذكية الأحد

قالت مصادر حكومية، إنه من المقرر عقد اجتماع مع مسئولى وزارة البترول والمالية والشركة التى تتولى تشغيل منظومة الكروت الذكية فى توزيع المنتجات البترولية الأحد القادم، لإدخال كافة العملاء والشركات إلى منظومة الكارت الذكى، حيث لن يتم توزيع أى منتج خارج المنظومة بما يضمن عدم تسريب أو تهريب هذه المنتجات، والتحكم والمراقبة اللحظية لحجم الكميات التى يتم ضخها.

وأكد المصدر أن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل يتابع بشكل دائم تنفيذ منظومة ميكنة توزيع المواد البترولية، وما يتم تنفيذه، ويؤكد للقائمين على تنفيذ المنظومة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين.

وأشار المصدر إلى حرص لسرعة الانتهاء من تنفيذ المنظومة الإلكترونية، لتوزيع المواد البترولية، حيث ستوفر آلية رقابة فعالة على الدورة الكاملة لضخ المنتجات البترولية من المستودعات، مرورا بالمحطات وحتى تصل للمستهلك النهائى.
> وتستهدف الحكومة من منظومة ميكنة توزيع المواد البترولية من السولار والبنزين ضمان عدم تسريب أو تهريب هذه المنتجات، والتحكم والمراقبة اللحظية لحجم الكميات التى يتم ضخها إلى محطات الوقود دون تخفيض أو تحديد لحجم كميات الوقود المتاحة، كما ستسهم فى التعرف على أية اختناقات أو أزمات أثناء توزيع وضخ المنتجات البترولية المختلفة على مستوى المحافظات، لمساعدة متخذى القرار على التدخل فورا لمواجهتها.

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مصر 365

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